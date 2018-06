De Magistris: «C'è un vento di paura e di rabbia. Orgoglioso di essere sindaco di una città come Napoli»

«C'è un vento di paura, di rabbia e di rancore che spira in tante parti del nostro Paese. La paura sembra a volte più forte della voglia di vivere. Sento invece forte l'orgoglio e la responsabilità di esser napoletano e sindaco della mia amata Napoli. Nella nostra città ci sono problemi, ferite, sofferenze, anche se non più di altre capitali del mondo, eppure Napoli ha una energia vitale unica ed anche nei momenti più difficili ha la forza rigenerativa come una sorgente d'acqua senza fine». Così in un post su Facebook il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.



«Nella sua storia, nelle strade, nelle piazze, nei vicoli, nei monumenti, nel mare, si trova sempre la forza e la leggerezza di guardare oltre, verso l'orizzonte, nell'infinito, dove lo sguardo si perde nell'immaginazione. La vita qui è più forte del buio, la luce vince le tenebre. I problemi sono tanti, ma in questa città è cambiato il sentimento, l'animo, la predisposizione con il cuore alla vita e agli altri. L'umanità è la nostra arma. A Napoli - dice - prevale sempre di più la positività della forza dei napoletani per affrontare e superare gli ostacoli di ogni giorno. Insieme possiamo consolidare tutte le cose belle fatte ed affrontare le numerose difficoltà quotidiane. Essere primi per cultura, turismo, talento giovanile ed altro ancora sembrava impossibile, eppure abbiamo vinto la sfida. Napoli è un dono che si ricambia con amore e con impegno civile per la nostra comunità».



«Il mio impegno è massimo, giorno e notte, come sempre, senza purtroppo le risorse materiali necessarie di cui abbiamo diritto, ma con tutta la forza e la passione possibile, anzi oltre il possibile. Quando si ama si va oltre, senza calcoli e senza opportunismi - conclude - solo per passione della nostra Napoli, fiduciosamente uniti, raggiungeremo risultati bellissimi».

Lunedì 18 Giugno 2018, 10:56 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2018 10:56

