Luigi De Magistris, a Riace, ha incontrato l'ex sindaco Mimmo Lucano che sostiene la sua candidatura a governatore della Calabria. Prosegue, quindi, la campagna elettorale del sindaco di Napoli in vista delle regionali di aprile. Nella cittadina della Locride, De Magistris c'era già stato nel 2018 quando ha sostenuto Lucano e il modello di accoglienza dei migranti travolto dall'inchiesta «Xenia».

Oggi Lucano è ancora sotto processo e De Magistris è sempre al suo fianco: «Grazie a Mimmo - sono state le parole del sindaco di Napoli - perché questa non è una comunità solo politica ma è una comunità di umanità e fratellanza, che è quel cemento che ci fa di stare insieme spontaneamente nelle lotte. Quando sono venuto io a Riace, l'ho fatto perché sentivo che Mimmo costruiva una comunità di solidarietà ma anche di giustizia sociale che non ha nulla a che fare con il giustizialismo».

«Credo che noi vinceremo. Lo annuso, lo sento. - conclude De Magistris - Penso che la gente ragiona. Non stanno tutti al guinzaglio. Libereremo pure quelle energie all'interno dei partiti che non vedono l'ora di essere liberate da un ceto politico che le opprime».

«Mi auguro che questo focolaio sia il più esteso possibile per vincere. La candidatura di De Magistris - ha detto Lucano - può essere un'opportunità per costruire quella sinistra che in Calabria è espressione del popolo. Immaginiamo un futuro possibile su questa terra».

