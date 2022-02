De Magistris candidato alle elezioni politiche del 2023: «Noi alternativi al draghisimo e al sistema»

«Sicuramente mi candiderò alle politiche del 2023. Stiamo provando a mettere insieme i non allineati, quelli che non si riconoscono nel modo di praticare la politica nazionale degli ultimi anni. Anti-sistema? Mi piace». Così Luigi de Magistris, fondatore e presidente del movimento politico Dema, ex sindaco di Napoli dal 2011 al 2021, intervenuto questa mattina a Radio Marte.

APPROFONDIMENTI LA POLITICA Comune di Napoli, grana patrimonio: solo 20 milioni di incassi L'ACCUSA Benzina, Luigi De Magistris contro Draghi: «È il... LA POLITICA De Magistris sulla riforma del Csm: «Rompere il rapporto tra...

Il suo progetto politico, ha aggiunto de Magistris, «sarà un'alternativa al draghismo, che significa fare in modo che, in un momento così drammatico, non si mettano in campo le misure per cambiare, per la giustizia sociale, la lotta alle disuguaglianze e alle discriminazioni territoriali. Pensiamo al caro vita, al caro bollette, il governo non ha mai messo in campo in questi anni e in questi mesi misure per ridurre le disuguaglianze. Chi era ricco con questa pandemia è ancora più ricco, chi era povero è ancora più povero e il ceto medio che ce la faceva ora ha difficoltà».

Parlando di «Movimenta», componente politica di sinistra formata da cinque parlamentari e presentata ieri, de Magistris ha spiegato: «È un gruppo nato con un'iniziativa molto opportuna, perché manca uno spazio di alternativa alla maggioranza del tutti insieme e con una situazione gravissima che c'è nel Paese».