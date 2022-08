De Magistris, giro d'Italia per il quorum: «Difendo la città contro i paracadutati»

Luigi de Magistris è in campagna elettorale da prima ancora che cadesse il governo guidato da Mario Draghi. L'intenzione di correre alle politiche era già nella sua testa da tempo, ma l'accelerata è arrivata dopo la caduta dell'esecutivo.

In questi giorni sta macinando chilometri: ieri da Napoli, a Roma per poi chiudere in serata un evento a Villa San Giovanni in Calabria.

Al Mattino l'ex sindaco qualche settimana aveva raccontato: «Unione popolare è un partito nato mesi fa, quando abbiamo deciso di costruire questo progetto. Avevamo già in programma di presentarci alle politiche, immaginando che fossero state più in là. Con il precipitare degli eventi ci siamo chiesti vogliamo provarci? e abbiamo deciso di accettare la sfida. Il nostro è un laboratorio composto da associazioni e movimenti. Basti guardare l'appello firmato da centinaia di intellettuali di tutta Italia. Come partiti ci sono Rifondazione, Potere al popolo, Manifesta, ma noi guardiamo anche oltre. Si tratta di un progetto che va avanti».

De Magistris dunque ci prova e ha scelto per lo scontro dell'uninominale la città che ha governato per due mandati. L'ex pm è candidato capolista a Napoli e provincia, nei due collegi plurinominali della Camera, e all'uninominale 3 di San Carlo all'Arena, dove sfiderà il palermitano Fabrizio Ferrandelli (candidato per il centrosinistra e un po' indigesto alla base del partito), Dario Carotenuto (M5S, fedelissimo del presidente della Camera Roberto Fico), Giuseppe Pecoraro (centrodestra), Caterina Cernicchiaro (Azione). Il territorio racchiude la sua roccaforte: Vomero-Arenella, dove si giocherà la partita. «Ho scelto Napoli nella difficilissima sfida dell'uninominale - racconta l'ex primo cittadino -, uno contro tutti, per amore della mia città. Che va difesa e valorizzata in Parlamento. Invece i grandi partiti che in questi anni hanno massacrato Napoli calano dall'alto candidati che con la città non hanno nessun rapporto e che vogliono utilizzare solo some trampolino politico. Napoli va amata, non usata».

Un messaggio eloquente quello di de Magistris. L'ex pm però, non è candidato solo al plurinominale di Napoli: è in lista a Roma, Milano e al collegio unico in Calabria, dove tra l'altro si è candidato governatore un anno fa.

Nei prossimi giorni ci sarà una conferenza stampa a Napoli, mentre oggi darà il via alla sua campagna elettorale milanese. Sarà in piazza Selinunte alle 15,30 per incontrare cittadini e cittadine, nel quartiere popolare di San Siro. «De Magistris intende prestare ascolto ai bisogni di chi vive in un luogo lontano dalle luci della città vetrina fanno sapere gli organizzatori dell'iniziativa -, spesso abbandonato dalle istituzioni. San Siro negli ultimi tempi è diventato il simbolo di un certo disagio sociale sebbene esista un tessuto associativo e solidaristico che sopperisce alla carenza di servizi. Il Comune di Milano intende riqualificare la zona con la costruzione del nuovo stadio facendone un quartiere di lusso, progetto che in realtà cela una speculazione edilizia e sul quale la cittadinanza dovrebbe esprimersi con un referendum».