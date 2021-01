«Mi candido a presidente della Regione Calabria», con un giorno di ritardo Luigi de Magistris ha sciolto le riserve. E ha ufficializzato il suo impegno alle prossime elezioni regionali calabresi, al momento previste l'11 aprile.

È già in Calabria, de Magistris, da oggi ufficialmente candidato alla presidenza della Regione. Nell'arco della giornata sarà a Cosenza e Rende per una serie di incontri politici in vista dell'avvio della campagna elettorale.

Ultimo aggiornamento: 10:45

