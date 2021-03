De Magistris cambia ancora: Chiodo nuovo assessore alle Politiche sociali

Donatella Chiodo è il nuovo assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli. Lo ha annunciato questa mattina in conferenza stampa il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. L'ex presidente del cda della Mostra d'Oltremare di Napoli sarà titolare di tutte le deleghe che afferiscono al settore delle politiche sociali.

«È un segnale forte in tempi di pandemia sociale», ha spiegato de Magistris presentando Chiodo come «persona innamorata di Napoli, competente, appassionata del suo lavoro, che ha sempre dimostrato affidabilità, impegno, onestà, passione, competenza e lealtà. È la persona giusta per affrontare questi ultimi 6-7 mesi, già conosce la macchina amministrativa e quindi entra direttamente nel lavoro senza bisogno di rodaggio». Le deleghe alla Cultura e al Turismo, rimaste scoperte dopo le dimissioni di Eleonora de Majo, sono state attribuite ad Annamaria Palmieri, assessore alla Scuola e unico membro della prima Giunta de Magistris ancora in carica. «Mi piace che, in questo momento in cui la cultura e la scuola sono molto maltrattate in questa fase di pandemia sanitaria, entrambi i settori siano guidati dalla stessa persona», ha sottolineato de Magistris.

