Venerdì 5 Luglio 2019, 10:18

«Questa mattina ho avuto un cordiale e proficuo incontro con il sindaco di Milano Giuseppe Sala presso il suo ufficio al Comune. Abbiamo discusso lungamente di iniziative congiunte, già in corso, tra le due città su temi culturali e dello sviluppo dei territori in generale ed abbiamo consolidato l’idea di cooperare insieme su più fronti, forti della potenza che in questi anni hanno messo in campo Milano e Napoli, pur nelle diversità». Lo scrive su Facebook il sindaco di Napoli Luigi de Magistris.