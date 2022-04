De Magistris a Madrid alla conferenza di Podemos: «No alle armi per costruire la pace»

Luigi de Magistris commenta con questa dichiarazione la conferenza di Madrid a cui ha partecipato ieri: «A Madrid ottima conferenza per la pace organizzata da Podemos: esponenti di partiti e movimenti provenienti da tutta Europa, da Corbin a Podemos, da La France Insoumise di Melenchon alle sinistre radicali, dallo Sinn Fein irlandese all’Hdp curdo, da Syriza greca al blocco portoghese, e tanti altri ancora, per dire no alla guerra di Putin e a tutte le guerre, no alle armi come mezzo per costruire la pace, no alle politiche di guerra, sì alla pace con la diplomazia, per costruire l’Europa della giustizia sociale e della fratellanza. Un altro passo in avanti per un movimento europeo per la pace».

