De Magistris: «Confronto con Salvini su sicurezza e autonomia»

«Mi piacerebbe avere un confronto con il ministro dell'Interno Salvini sul tema della sicurezza e dell'autonomia». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, parlando con i giornalisti a margine del conferimento ella medaglia della città a Peppino Di Capri. «Chiedo al Ministro - ha aggiunto - di rafforzare gli organici delle forze di polizia. È una richiesta condivisa da molti sindaci. Se vogliamo veramente far fare un salto di qualità nella prevenzione dei reati e nell'individuazione dei responsabili, c'è bisogno di rafforzare gli organici». Secondo de Magistris, «se questo è il Governo del cambiamento allora è necessario che in questo comparto ci sai un cambiamento in positivo». Altro tema su cui confrontarsi è quello dell'autonomia. «Salvini - ha sottolineato il sindaco - è sempre stato un sostenitore del Nord contro il Sud, del Nord separatista. Noi invece vogliamo un'autonomia solidale per costruire un'Italia coesa nella valorizzazione delle differenze»

Martedì 5 Giugno 2018, 12:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA