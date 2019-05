De Magistris: «Da Salvini tante promesse, quasi nessuna mantenuta»

«Con Salvini ho parlato parecchie volte, a Napoli ha fatto parecchie promesse e quasi nessuna di queste è stata mantenuta». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, parlando a Radio Capital del caso di Noemi, la bimba di 4 anni ferita in una sparatoria avvenuta il 3 maggio scorso in piazza Nazionale. «So che Salvini tornerà in settimana», ha aggiunto de Magistris con riferimento al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che il ministro dell'Interno presiederà giovedì in Prefettura, sottolineando che la visita avverrà «in piena campagna elettorale, anche se mi pare che lui sia sempre in campagna elettorale. Ci attenderemo qualche fatto in più e qualche parola in meno. Non può prendersi i meriti delle forze di polizia di Napoli che ringrazio e che lavorano a prescindere da Salvini. A lui avevamo chiesto più uomini per l'attività investigativa e per il controllo del territorio: questo, se non in maniera assolutamente residuale, non è accaduto», ha concluso de Magistris.

Martedì 14 Maggio 2019, 12:25

