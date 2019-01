Giovedì 31 Gennaio 2019, 16:01 - Ultimo aggiornamento: 31-01-2019 16:02

«Il presidente della Regione ha detto che non saprebbe come affrontare una campagna elettorale con me perché rappresento il nulla? Non vado indietro a queste polemiche inutili». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, replicando - parlando con i giornalisti a margine di un convegno sulla rigenerazione urbana - a quanto affermato dal presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca.«Poi quando ci sarà la campagna elettorale ci confronteremo - ha aggiunto il sindaco - mi spiace che con lui non si riesce ad avere un confronto ed un dialogo. Ma nonostante questo comportamento del presidente, abbiamo fatto in modo che ci fosse un collegamento istituzionale tra Comune e Regione perché i cittadini non possono essere penalizzati da comportamenti che certamente fanno parte del pre politico».