Napoli, de Magistris all'attacco: «De Luca ha un piano per far fallire l'Anm»

Giovedì 21 Febbraio 2019, 10:19 - Ultimo aggiornamento: 21-02-2019 10:35

​«Il ​p​residente della Regione De Luca ha un piano per far fallire l'Anm». Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, intervenendo stamattina su Radio Crc​ sulla situazione dell'Azienda napoletana municipalità, di proprietà del Comune di Napoli​. ​«​Ho ragione di ritenere ​-​ rincara la dose il primo cittadino​ - che nel suo piano ci sia la distruzione del trasporto pubblico a Napoli. Comune di Napoli e Regione impegnano più o meno la stessa cifra su Anm. Noi ci mettiamo 54 milioni. ​È​ l'unico caso in Italia in cui la cifra tra Comune e Regione è sostanzialmente identica. Noi abbiamo salvato Anm nonostante la Regione abbia fatto di tutto per non farcela salvare​»​. ​De Magistris ha ricordato di aver scritto a​l presidente della Regione Campania Vincenzo​ De Luca chiedendo ​«​un tavolo istituzionale per decidere che fare dopo la scadenza della concessione: la funzione del trasporto locale è regionale ed è stata data in concessione al Comune fino al 31 dicembre. Noi dobbiamo sapere da adesso se vuole continuare a darcela. Noi la chiediamo, sia chiaro. Perché De Luca non convoca il tavolo? Forse ci vuole portare fino alla fine per far scoppiare il bubbone? Sta giocando con l'Anm?»​, ha concluso de Magistris.​