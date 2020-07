De Magistris contro De Luca: «Ha atteggiamenti schizofrenici, io ho ben amministrato senza errori»

«Il presidente De Luca assume atteggiamenti un po' schizofrenici dal punto di vista politico perché possiamo avere mille persone in discoteca e poi se una commessa si abbassa per un momento la mascherina, il negozio ha 30 giorni di chiusura. Manca la proporzionalità e le campagne elettorali non aiutano in questo momento». Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a Radio 1 in merito alle multe da mille euro per chi non indossa la mascherina nei luoghi al chiuso prevista dall'ordinanza del governatore della Campania. «Purtroppo - ha aggiunto de Magistris - in questa vicenda del Covid in generale i sindaci e le Regioni non hanno avuto buoni rapporti perché i sindaci sono stati messi nell'angolo e i presidenti di Regione sono stati trasformati in monarchi e qualcuno è diventato anche tiranno. Questo atteggiamento non aiuta la ripartenza del Paese».



Ultimo aggiornamento: 12:11

De Magistris ha poi esaltato la sua esperienza amministrativa dicendo che in 10 anni non ha commesso errori, «eccetto, ma forse, il coinvolgimento nella campagna per le politiche del 2013. Per il resto non vedo errori ora voglio migliorare i trasporti e la pulizia».