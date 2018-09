De Magistris: «disponibile a una candidatura alle Regionali. Non mi unirò mai con chi è causa dei mali attuali»

Domenica 16 Settembre 2018, 22:31 - Ultimo aggiornamento: 16-09-2018 22:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTICI - «Alle Regionali noi ci saremo. E' verosimile che possa essere io il candidato leader sulla base di ciò che mi dicono i membri del movimento di cui sono presidente». Lo ha annunciato De Magistris nel corso del dibattito che si è svolto durante la Festa dell'Unità organizzata a Portici dai Giovani democratici. All'incontro hanno partecipato Vincenzo Cuomo, sindaco di Portici, Arturo Scotto, LeU, Marco Sarracino, Pd, Peppe Provenzano, Sinistra anno zero.Sulle possibili alleanze De Magistris ha parlato chiaro: «pur essendo aperto al confronto, non ci uniremo mai con chi è la causa dei mali attuali, con chi ha dato la possibilità a questo governo di esistere».Diretto il riferimento al Pd di De Luca, persona con cui a detta di De Magistris «non si riesce nemmeno a creare un dialogo istituzionale». «C'è l'esigenza tutta di mettere in campo una proposta forte per un'alternativa a Vincenzo De Luca - continua - e un progetto forte che possa appassionare con coalizioni larghe come abbiamo fatto a Napoli. Noi parliamo a persone, associazioni, fronti politici, nell'ottica di un'innovazione. Ovviamente ciò non può avvenire con chi è responsabile dello sfascio, con chi ha messo il paese nelle mani di Salvini».Il sindaco di Napoli è attivo anche sul fronte delle Europee. «Stiamo verificando se ci sono le condizioni per una coalizione ampia, forte, innovativa, che possa contrastare le destre e appassionare. Lo decideremo entro un mese».