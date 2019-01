«L'Italia si sta un pò alla volta desalvinizzando. L'Italia non è quella di Salvini che ha fatto venir fuori il rancore che cova sotto la cenere». Queste le parole di Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, a margine della manifestazione al teatro Augusto. «Noi - ha aggiunto - con tanti altri proviamo a far scattare la fiamma della solidarietà e della giustizia. Questa è una battaglia prepolitica perché purtroppo oggi l'Italia è percepita come un Paese razzista e invece bisogna far comprendere che l'Italia non è quella rappresenta da Salvini». Il sindaco ha affermato: «Io non mi sento rappresentato da questo Governo ed è grave perché è il Governo della Repubblica italiana».







«Noi - ha aggiunto - siamo sempre gli stessi e non ci interessa se questa iniziativa ci produce o meno consenso. Noi non siamo come Salvini che a seconda dell'utilità se la prende prima con i meridionali e ora con i migranti». «Noi non ci schieriamo per ragioni di opportunismo e anzi forse questa manifestazione ci farà perdere consenso, ma io sono rimasto umano e non riesco ad abituarmi all'idea che nel Mediterraneo contiamo i morti».

Sabato 26 Gennaio 2019, 16:26 - Ultimo aggiornamento: 26-01-2019 17:18

