«In 7 anni è la prima volta che si raggiunge sul tema degli enti locali un livello così ben augurante di cooperazione tra noi e il Governo. Per questo risultato raggiunto desidero darne atto, in particolare, alla vice ministro dell'Economia Laura Castelli, al vicepremier Luigi Di Maio e al presidente della Camera Roberto Fico». Lo scrive il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, parlando dell'emendamento per gli enti locali in predissesto passato la scorsa settimana in Commissione Bilancio del Senato. Sugli enti locali, spiega de Magistris, «è un primo segnale, insufficiente certo, ma molto forte. Su altre norme - aggiunge il sindaco di Napol - stiamo lavorando costruttivamente con il Governo e ci attendiamo ulteriori risposte a breve nell'interesse dei cittadini. Autonomia politica per la costruzione delle alternative e leale cooperazione istituzionale sono due caratteristiche irrinunciabili del nostro agire politico, amministrativo e istituzionale».

Lunedì 6 Agosto 2018, 10:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA