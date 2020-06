De Magistris guarda al futuro: «Dopo Napoli pronto per un progetto nazionale»

«Cosa farò dopo il sindaco? Quello che più mi interessa è un progetto nazionale, costruire un'alternativa nel Paese che metta al centro l'attuazione della Costituzione, quei valori che si sono persi come la questione morale, la giustizia sociale, l'ambiente, i diritti». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, su Rai Radio 1, in merito alle sue prospettive da qui a un anno quando terminerà il suo secondo e ultimo mandato da sindaco.

De Magistris ha spiegato che non pensa a un partito o a un movimento affermando che «l'esperienza di Napoli ha dimostrato che si può andare lontano anche senza costruire partiti. Bisogna mettere in connessione quella parte del Paese che oggi non è rappresentata e che è molto forte». L'ex pm ha sottolineato che a Napoli «abbiamo realizzato forse per primi un laboratorio che è diventato un'esperienza unica in Italia dove siamo la città più a sinistra del Paese completamente governata da liste civiche e dalla sinistra e dove il Pd e il M5S, così come il centrodestra, sono all'opposizione. In questi anni - ha aggiunto - abbiamo fatto cose di sinistra e portato Napoli, prima dell'emergenza Covid, ai vertici internazionali per cultura e turismo, ci siamo impegnati sui beni comuni e reso i giovani protagonisti. Sono tutte tematiche che la sinistra di governo inserisce solo nella retorica o nelle campagne elettorali mentre Napoli ha dimostrato che dal basso si può costruire un'alternativa che noi vorremmo riproporre a livello nazionale», ha concluso.

