Una delegazione dei lavoratori stagionali dell’aeroporto di Napoli Capodichino è stata ricevuta nei giorni scorsi dal Sindaco Luigi de Magistris per un confronto sulle criticità che i lavoratori stanno affrontando da mesi in uno dei settori più colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19.



Durante l’incontro, a cui hanno presenziato anche i consiglieri Carmine Sgambati e Laura Bismuto, la delegazione ha rappresentato al sindaco le gravi difficoltà che nascono dal ritardo nell’erogazione dei bonus e dall’esclusione da questi benefici per tantissimi stagionali, ma anche dalla necessità di definire un piano di lungo termine per la ripresa del settore aeroportuale campano e dell’economia turistica del territorio.

Il Sindaco de Magistris ha sottolineato la totale vicinanza dell'Amministrazione ai temi del precariato e del rilancio del turismo e si è impegnato a farsi portavoce delle istanze del comparto presso il Governo e gli enti regionali, nonché presso la Gesac – Società di Gestione Servizi Aeroporti Campani, di cui la Città Metropolitana di Napoli è azionaria. «È un primo importante segno della considerazione e dell'interesse che l'amministrazione comunale riserva a noi aeroportuali precari», hanno dichiarato i rappresentanti dei lavoratori.