Lunedì 3 Giugno 2019, 11:02 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2019 11:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha ricevuto a Palazzo San Giacomo il nuovo questore Alessandro Giuliano con il quale si è intrattenuto in cordiale colloquio. È quanto si legge in una nota. Il primo cittadino «ha espresso al vertice di via Medina i migliori auguri di buon lavoro nel prestigioso incarico, assicurando, come sempre, la massima collaborazione istituzionale dell'Amministrazione comunale».Una collaborazione che è ancora tutta da vedere in città, dove ormai si spara, anche se a salve, anche nei quartieri bene senza in una movida che non vede alcun controllo della polizia municipale.