Il sindaco di Napoli de Magistris: mai diffamato Lettieri, il gip ha archiviato il procedimento

Lunedì 25 Febbraio 2019, 16:21 - Ultimo aggiornamento: 25-02-2019 16:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, su conforme richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto l’archiviazione del procedimento penale per la querela nei miei confronti per diffamazione presentata da Gianni Lettieri, mio avversario alla candidatura per sindaco di Napoli anche nel 2016.Ancora una volta è stata riconosciuta la correttezza della mia condotta come questa archiviazione dimostra».Lo scrive su Facebook il sindaco di Napoli Luigi de Magistris.