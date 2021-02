De Magistris, show social su Lugano: «Quella volta che scappai di corsa»

Beccato sul fatto: a Luigi de Magistris non piace Lugano. Gli svizzeri se ne facciano una ragione. Nel corso di una diretta Facebook organizzata da Filorosso in vista delle prossime elezioni regionali, oggi il candidato governatore, ancora sindaco di Napoli, ha esternato le sue impressioni sul Comune svizzero: «Arrivai a Lugano - dice - per una mostra su Napoli, ero stressatissimo. Mi sentii ripreso. La sera, al tramonto, mi prese un'inquietudine: era tutto fermo, non si muoveva niente. La mattina mi svegliai con lo stesso senso di inquietudine. Al parco incontrai un uomo che mi disse che loro lì, tutte le mattine, misurano lo stato di salute degli alberi. Iniziai a correre verso la stazione: me n'aggia fujì a Lugano».

La precisione svizzera non piace a de Magistris. I napoletani se ne sono fatti una ragione. Se la faranno anche gli elettori calabresi? Di certo de Magistris si è bruciato la carta del Canton Ticino che, considerata l'incognita del voto in Calabria e la versatilità del personaggio politico, poteva essere un'ipotesi.

