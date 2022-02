De Magistris: «Manfredi mi accusa, per ora lui ha rilanciato solo lo stipendio»

«Nel corso del'utima seduta di consiglio comunale Manfredi, che nulla ha fatto sinora, ha dichiarato di essersi vergognato a Roma per colpa della precedente amministrazione, della quale poi però guarda caso ha confermato quasi tutti i dirigenti». Lo afferma l'ex sindaco Luigi de Magistris, che in una nota aggiunge a proposito del neo primo cittadino: «Forse Manfredi si è confuso e voleva dire che si è vergognato di quando era ministro girandosi dall’altra parte e non facendo nulla per Napoli anche quando avevamo portato proposte concrete contro un debito ingiusto e i tagli dei governi che ora tutti ammettono, ma che nulla hanno fatto solo per colpire la nostra amministrazione, Napoli e i napoletani». Prosegue: «Strano quello che dice perché a Roma ci hanno sempre rispettato in quanto ben sapevano che senza soldi avevamo rilanciato Napoli e fatto miracoli amministrativi. Manfredi per ora si è solo rilanciato lo stipendio, quello che ha fatto è la prosecuzione del nostro lavoro, l’unico atto, chiamiamolo nuovo, è un’ordinanza sulla movida, con premesse dal linguaggio vergognosamente antidemocratico e autoritario, che non fa altro che attaccare commercianti, giovani e cittadini».

APPROFONDIMENTI I CONTI IN ROSSI Napoli, Manfredi accusa DeMa: «Con Roma tanti errori, mi sono... LA MOVIDA Movida a Napoli, primo ricorso contro la multa al Vomero:... LA MOVIDA Movida Napoli, il sindaco Manfredi: «Regole temporanee, stiamo...

De Magistris conclude con un'altra stoccata: «Manfredi forse non si è ancora accorto di essere il sindaco, quindi pensasse a governare, nell’interesse della città e non dei salotti e dei centri di potere, ora che ha avuto i soldi quale prezzo, fatto mai visto sinora nella politica e nelle istituzioni, di un patto siglato con il governo in campagna elettorale che se lo avessimo fatto noi saremmo già stati condannati da un certo potere mediatico/politico che ora sta zitto e buono a coprire tutto con un silenzio assordante».