De Magistris: «Manfredi signore delle forbici: inaugura le nostre opere»

«Ho il sospetto che a breve il prof. Manfredi diventerà un nostro sostenitore ed elettore. L’uomo delle forbici dopo opere pubbliche, asili nido, università, t aglia il nastro del primo nuovo treno della metro Linea 1. Tutte opere programmate, finanziate e realizzate nella nostra sindacatura» lo afferma Luigi de Magistris.

L'ex sindaco reduce da una disfatta elettorale dai numeri impietosi torna sul suo successore: «Oggi si inaugura per il servizio viaggiatori il primo dei venti treni che abbiamo acquistato. Tutto filava liscio, migliaia di chilometri di prova senza alcun intoppo su più treni. Guarda caso, qualche giorno prima dell’inaugurazione della stazione Duomo e della messa in esercizio del primo treno, accadde uno strano incidente in galleria che ci ha impedito di inaugurare i treni e metterli in circolazione. Un incidente del quale mai nulla abbiamo saputo, un episodio strano, anomalo, sospetto. Quante manine che ci impedivano di usare le forbici. Di tutto è accaduto e di tutto hanno fatto per ostacolare il duro ed onesto lavoro della nostra amministrazione» continua de Magistris.