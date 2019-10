De Magistris: «La manovra? Non c'è granché sul fronte sociale»

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 12:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Da quello che si inizia a leggere della prossima manovra del Governo non mi sembra che ci sia granché per mettere in sicurezza il Paese sul fronte delle infrastrutture sociali, per dare diritti a chi non ne ha e per creare uguaglianza e giustizia sociale. Mi auguro di essere smentito. Non vorrei che non sia solo una manovra che miri a non aumentare l'Iva che è sì un risultato politico ma non bisogna dimenticare che le città hanno tante sofferenze».Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a margine di un'iniziativa in piazza Plebiscito per ricordare il 30esimo anniversario della Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Seconda l'ex pm, «la vera manovra a cui il Governo dovrebbe lavorare è la messa in sicurezza del nostro Paese dalle strade ai ponti, dagli edifici alle scuole ma anche interventi per il sociale per non lasciare indietro le persone».