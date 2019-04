Giovedì 4 Aprile 2019, 12:34

«Napoli ha tanti problemi e sofferenze ma non è Gomorra, e soprattutto è la città della cultura». Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, intervenuto all'apertura di Napoli Città Libro a Castel Sant'Elmo.«Napoli - ha aggiunto de Magistris - ancora una volta viene scelta per la cultura, non è caso che sia prima per crescita di cultura e turismo. È una città piena di giovani e di entusiasmo e non posso che essere felice del fatto che sempre più si sta riscattando attraverso la cultura».