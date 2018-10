«Se in cambio dello scudetto del Napoli sarei disposto ad andare a cena con Salvini, per fare un fioretto? Se il Napoli si conquistasse lo scudetto sul campo, come io credo, allora potrei andare a fare anche una cena con Matteo Salvini. La gioia della vittoria copre ogni cosa». Lo dice Luigi De Magistris, ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, secondo una sintesi che è stata diffusa. Chi preferisce tra Sarri e Ancelotti? «Io sono per 'Sarrismo e Rivoluzione', Sarri e Sarri. È il Comandante e io sono il sub comandante. Ancelotti è una brava persona, che sta dimostrando di essere un grande allenatore, ma è qui da poco, non si può fare il paragone». Sarri, insomma, lo ha ancora nel cuore. «Si, ha conquistato la città».

Venerdì 12 Ottobre 2018, 15:46

