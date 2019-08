De Magistris: «I nemici di Napoli non demordono, ma niente paura»

Lunedì 5 Agosto 2019, 09:42

«In questo mese di agosto ci sarà molto lavoro da fare a Napoli. Noi staremo ogni giorno sul pezzo, su ogni questione e vertenza. Napoli va forte, sempre più forte ormai, in Italia e nel mondo, ma tante criticità vanno affrontate ancora, ed alcuni rischi sono dietro l'angolo se si abbassa anche solo per un giorno la guardia. I nemici di Napoli e della gente per bene, dentro e fuori la città, non demordono».È quanto scrive in un post su Facebook il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. «C'è chi scommette nel passo del gambero politico, nel ritorno a spettri del passato. Ostacoli, ostruzionismi, minacce, tentativi di ricatto sono all'ordine del giorno, dentro e fuori le istituzioni. Mai dimenticare che noi siamo quelli che hanno vinto e governato contro il Sistema, senza mai cedere al compromesso - scrive - Ma il Sistema ci vuole morti, amministrativamente e politicamente parlando. Ma niente paura, siamo all'altezza di ogni prova e supereremo ogni ostacolo, anzi, lo rimuoveremo».«Ai napoletani auguro un mese di agosto di armonia, serenità, pace e soprattutto salute. Ai viaggiatori sempre più numerosi nella nostra città un ringraziamento di cuore, da napoletano, per averci scelto. Siamo la città che più cresce in offerta culturale e turistica. Alla nostra squadra del laboratorio Napoli, fatta di tante donne e tanti uomini, chiedo di non mollare mai, perché la rivoluzione per non arrestarsi si deve alimentare con la lotta, il sacrificio, la passione e l'amore. A Napoli - conclude - dedicherò, con totale abnegazione e passione, anche questo mese di agosto per farvi ritrovare la città sempre al meglio e per superare ogni difficoltà. Io so che con l'aiuto del popolo napoletano, con la stragrande maggioranza dei napoletani, vinceremo ogni sfida. Buon agosto, con il cuore, a tutte e a tutti!».