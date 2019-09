De Magistris, benvenuto settembre: «Napoli laboratorio politico e sociale»

Lunedì 2 Settembre 2019, 11:07

«In un quadro politico nazionale a dir poco deprimente, Napoli continua ad essere un punto di riferimento, una città in crescita, con forte energia umana e culturale che ha messo al centro le persone. Un laboratorio politico e sociale, fatto di autonomia, competenze ed impegno civico». Lo scrive, in un post su Facebook, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.«Agosto è alle spalle ed ancora una volta Napoli ha raggiunto risultati pregevoli. Tante le offerte culturali tra cui è spiccata la splendida notte della tammorra di ferragosto; molte le iniziative di solidarietà per non lasciare nessuno indietro; tantissimi i viaggiatori, italiani e stranieri, che hanno deciso di trascorrere del tempo nella nostra città. L'amministrazione comunale, sempre presente - sottolinea - ha affrontato non poche questioni problematiche. La città ha sempre sofferenze che affrontiamo con dedizione, sacrificio e passione. L'obiettivo è noto, è sempre quello di garantire servizi migliori». «Siamo orgogliosi che la nostra città sia sempre più scelta in tutti i campi. Risultati che Napoli ha consolidato e per i quali abbiamo lavorato tanto. Oggi non fa più notizia che siamo primi per crescita culturale e turistica. Questo accade quando lo scopo è raggiunto e non è mera occasione o casualità. Ora, come sempre, tutti in prima linea, per un settembre di fuoco....e di opportunità. Con Napoli sempre nel cuore!», conclude.