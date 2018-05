De Magistris punge Roberti assessore con De Luca: «La Regione non si occupa di sicurezza»

Martedì 29 Maggio 2018, 20:30 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 20:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Franco Roberti assessore per De Luca? Non commento, pensavo mi chiedeste dell'eventuale rimpasto della mia giunta: non faccio ancora il presidente della Regione Campania, poi potrebbe accadere che lo farò da qui a breve». Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, commenta così il rimpasto nella giunta di Vincenzo De Luca, nel corso di un'intervista rilasciata a Mattina 9, in onda sull'emittente Canale 9 - 7 Gold.«Il tema non è Tizio o Caio - continua De Magistris - Per me uno vale l'altro, il punto è come governi un ente locale. La Regione non si occupa di sicurezza, dovrebbe stanziare risorse perché ci possano essere condizioni migliori: se si spendessero meglio i fondi europei per destinarli più rapidamente ai territori allora potremmo avere più sicurezza».