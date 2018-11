Martedì 27 Novembre 2018, 15:10 - Ultimo aggiornamento: 27-11-2018 15:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Io non sono candidato. Ringrazio chi chiede una mia candidatura, ma ora è importante aver lanciato un appello per unire esperienze differenti che si riconoscono in valori comuni». Così si è espresso il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in vista dell'appuntamento a Roma di sabato 1 dicembre al teatro Italia dove si incontreranno «esperienze di lotta dei territori, esperienze credibili, amministratori, militanti, movimenti, comitati e reti civiche per vedere - ha ribadito - se ci sono le condizioni per mettere insieme un metodo per rafforzare il progetto politico di un campo largo, di una coalizione civica vasta. Se ciò accadrà una delle prime domande che ci porremo è valutare la possibilità di fare insieme liste elettorali per le europee».