De Magistris inaugura a Casamicciola la scuola ristrutturata dopo il terremoto

Venerdì 18 Maggio 2018, 14:54 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2018 14:54

CASAMICCIOLA - Torna operativa da oggi la struttura dell'istituto tecnico Mattei di Casamicciola, che era stato dichiarata inagibile dopo il sisma del 21 agosto scorso. Terminati i lavori di risanamento e di messa in sicurezza dell'edificio, questa mattina per quasi 1000 studenti dell'istituto la campanella di inizio delle lezioni è suonata nuovamente nella storica sede dell'istituto isolano che sforna geometri, ragioneri e tecnici informatici. Un giorno importante per l’Istituto ma anche per l’intera comunità scolastica isolana, perchè si aggiunge un altro tassello importante alla ripresa delle attività scolastiche nel comune isolano che più di ogni altro soffre ancora per i segni del terremoto di nove mesi fa. E perchè, anche se oramai a chiusura dell'anno scolastico, si pone fine per altre centinaia di studenti con provvisoria sistemazione persso altre strutture isolane, ai disagi causati dai doppi turni e non solo.Alla inaugurazione di questa mattina, hanno preso parte le autorità civili e militari, i dirigenti scolastici di altri istituti isolani, con la partceipazione di studenti e genitori. A tagliare il nastro, è stato il dirigente scolastico Antonio Siciliano. Presenti alla inaugurazione dello stabile che è di proprietà della Città Metropolitana, il sindaco metropolitano Luigi De Magistris accompagnato dal delegato all’Edilizia Scolastica della Città Metropolitana Domenico Marrazzo, dal sindaco di Casamicciola Giovan Battista Castagna e dal vescovo d’Ischia Pietro Lagnese. Sempre questa mattina, con una breve cerimonia a parte, l’Aula Magna del Mattei è stata dedicata alla memoria dell'alunno Paolo Scaglione, che morì per cause naturali lo scorso anno.