Napoli, de Magistris riapre a M5S: «Molto apprezzato sintonia sui rifiuti»

Lunedì 19 Novembre 2018, 09:18 - Ultimo aggiornamento: 19-11-2018 09:34

«Ho molto apprezzato la totale sintonia, con le nostre battaglie sulla questione rifiuti, con il M5S: penso alla dichiarazioni di Roberto Fico, Luigi Di Maio e Sergio Costa. Abbiamo insieme, da postazioni diverse, lottato durante l'emergenza rifiuti e amiamo le nostre terre e sappiamo che significa l'onta e il danno della terra dei fuochi». Lo scrive su Facebook il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.«Non bisogna consentire a nessuno di fare speculazioni e strumentalizzazioni politiche. Ci sono tutte le condizioni per lavorare insieme, con unità e coesione, rafforzare il trattamento dei rifiuti in sintonia con l'ambiente e la vita e lottare per evitare che infiltrazioni criminali ed interessi affaristico/politici possano lucrare sulle nostre terre e sulle nostre vite. Insieme possiamo vincere la sfida di una forte impiantistica alternativa all'incenerimento. Non passeranno mai criminali e farabutti politici perché non consentiremo mai più, con ogni mezzo, il ritorno a stagioni buie del passato», aggiunge de Magistris.