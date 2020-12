De Magistris è salvo: il bilancio passa all'ultimo voto nella notte con il sostegno di Forza Italia

Il sindaco Luigi de Magistris se la cava anche questa volta e salva la fascia tricolore. Nella seduta del Consiglio comunale - tra le più combattute degli ultimi anni per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 - arriva il soccorso di una pattuglia di eletti del popolo trasversale. Una notte drammatica quella passata al Maschio Angioino dove Anna Ulleto (gruppo misto) alla fine ha votato il bilancio così come Salvatore Guangi, già candidato di Forza Italia alle ultime elezioni suppletive per il Senato.

