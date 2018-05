De Magistris apre alle Regionali: «Se il popolo e DemA me lo chiedono»

Venerdì 25 Maggio 2018, 14:37 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2018 14:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Alle regionali del 2020 noi saremo pronti. Se il popolo e demA mi chiederanno di candidarmi e se si creerà una coalizione per portare il fresco profumo di libertà anche a Palazzo Santa Lucia, non potrò che rifletterci». Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha risposto ai cronisti su una sua possibile candidatura alle elezioni per la Regione Campania nel 2020. De Magistris, a margine dell'assemblea congressuale di demA, ha sottolineato che «quello che stiamo vedendo in questi giorni è davvero molto grave. Con la Regione non si riesce nemmeno ad avere una cooperazione istituzionale, un'assenza che costituisce un vulnus per i cittadini non per me».Rispetto alla scelta di non presentare invece candidati del Movimento alle amministrative del prossimo 10 giugno, de Magistris ha spiegato che «non c'erano le condizioni perché stavamo preparando questa fase di cambiamento, vivevamo un momento complicato per l'amministrazione e il quadro nazionale ci ha molto preso».