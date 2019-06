Napoli, de Magistris è sempre più solo: nuovo duello con i cinquestelle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 10 Giugno 2019, 08:39 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2019 08:44

De Magistris sempre più solo. Alle prese con le fibrillazioni nella maggioranza, ora il sindaco deve fare i conti con le opposizioni che si sono compattate attorno alla richiesta di commissariamento del Comune avanzata da M5S. La strada per l’ex pm appare dunque in salita quando alle Regionali manca ancora un anno. Nel frattempo le fibrillazioni aumentano: ieri l’ennesimo scontro tra de Magistris e i Cinquestelle.De Magistris è rimasto solo, o meglio coccolato esclusivamente da uno scarno gruppo di fedelissimi coordinato dal capo di gabinetto Attilio Auricchio e che ruota intorno al centro sociale Insurgencia. Nella maggioranza che lo sostiene in Consiglio comunale, i distinguo sono aumentati a dismisura: si va dalla posizione autonoma del consigliere di Agorà Nino Simeone, che alle Europee ha votato il dem Franco Roberti, al malcontento in demA espresso dai consiglieri Laura Bismuto e Claudio Cecere passando per il voto espresso solo in extremis da Sinistra in Comune sul rendiconto. Fuori dai confini di una maggioranza precaria, numerose porte in faccia ad ogni appello lanciato. Le opposizioni si sono compattate d’un colpo, seppur per motivi diversi: i grillini hanno presentato un’interrogazione al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per verificare le condizioni di un intervento di Prefettura e Corte dei Conti; il Pd, sopito da una parte e dialogante con il sindaco dall’altra, si è dichiarato pronto ad associarsi alla richiesta di commissariamento; nel centrodestra, non contrario alla richiesta dei grillini, Forza Italia auspica il ritorno alle urne mentre la Lega attende che il leader Salvini dia indicazioni sui salvataggi dei Comuni in dissesto in generale.