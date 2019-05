«Io candidato a presidente della Campania? Questo lo vediamo, non è detto, è una possibilità». Così ha risposto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, intervenuto questa mattina a Radio Capital. Nel corso dell'intervista de Magistris ha affrontato anche il suo rapporto politico e istituzionale con l'attuale governatore campano, Vincenzo De Luca: «Io sono un uomo delle istituzioni e dialogo con tutti - ha spiegato de Magistris - ma con De Luca è complicato anche avere un dialogo istituzionale. Poi noi siamo un'esperienza autonoma alternativa tanto a Salvini quanto a De Luca, non è questione di non voler andare d'accordo ma ci sono visioni della città, della politica, della trasparenza, completamente diverse». Commentando la frase di De Luca che, analizzando i dati sul turismo e la posizione di Napoli nella classifica delle presenze turistiche, ha definito Jesolo «una pozzanghera», de Magistris ha detto: «Se si occupasse maggiormente di politiche per il turismo e la cultura, se non facesse polemiche inutili, perché ogni luogo va rispettato nella sua diversità, e non danneggiasse l'immagine di Napoli con uscite davvero clamorose, forse saremmo ancora più avanti. Napoli è prima per crescita ed è arrivata dov'è nonostante De Luca, che sul turismo non fa nulla», ha concluso de Magistris.

Martedì 14 Maggio 2019, 11:31 - Ultimo aggiornamento: 14-05-2019 12:25

