De Magistris candidato in Calabria: «Ma farò il sindaco di Napoli fino all'ultimo giorno»

«Chi fa polemica fa qualche ora di polemica e non dà mai ossigeno al cervello. A differenza di chi fa polemica, io lavoro 24 ore al giorno. Garantisco di fare il sindaco in maniera continuativa, con al fianco i miei collaboratori, fino all'ultimo giorno del mandato e contestualmente diventerò presidente della Regione Calabria grazie ai calabresi e alla rivoluzione che abbiamo cominciato a mettere in campo». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, rispetto ai commenti scaturiti a seguito del suo annuncio di candidarsi alla corsa per la presidenza della Regione Calabria.

APPROFONDIMENTI LA POLITICA Consiglio comunale di Napoli, de Magistris sempre più isolato:... LA POLITICA Elezioni comunali a Napoli, il Pd accelera: nuovo vertice con... LA POLITICA De Magistris candidato spacca la Calabria:«Non siamo una...

Nonostante il rinnovato impegno di de Magistris, il Consiglio comunale di Napoli ha rinviato le nomine del vicepresidente dell'aula e dei componenti della commissione Paesaggio e del rappresentante nel Cda del Convitto nazionale. La proposta, avanzata dal consigliere Rosario Andreozzi (demA), è stata approvata a maggioranza con il voto contrario del M5S e del consigliere Fulvio Frezza. «Non ci stiamo a questi giochi politici» ha affermato il consigliere M5S, Matteo Brambilla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA