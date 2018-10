Martedì 2 Ottobre 2018, 17:27

«Solidarietà totale a Mimmo Lucano, l'umanità non si arresta». Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, commentando l'arresto del sindaco di Riace per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. «Trovo davvero incredibile - aggiunge de Magistris - che in una regione attraversata da un grumo impressionante di collusioni tra poteri deviati, 'ndrangheta, consorterie occulte e corruzione all'interno della politica e degli apparati statuali, il pericolo sociale per la Calabria sia Mimmo Lucano, che ha avuto capacità di trasformare un borgo abbandonato in un luogo vivo».Secondo de Magistris «se lo Stato vuole processarlo lo processi. Ma che lo Stato lo arresti è come arrestare l'umanità e la mano tesa nei confronti dei più fragili. Senza mancare di rispetto alla Magistratura - conclude de Magistris - esprimo totale solidarietà a Lucano sul piano istituzionale da collega sindaco, sul piano delle sensibilità umane ed etiche e sul piano di un Mezzogiorno che ha avuto anche il coraggio di sfidare la legalità formale per trovare una risposta di legalità e giustizia».