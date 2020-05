De Magistris: «Non ci sono le condizioni per spostamenti da Lombardia e Piemonte»

In questo momento, se dovessi decidere adesso, a mio avviso non ci sono le condizioni per consentire liberamente gli spostamenti da Lombardia e Piemonte verso altre Regioni. Personalmente aprirei subito alla mobilità per quasi tutto il Paese, soprattutto il Centro-Sud. Ma ci vuole ancora un po’ di cautela soprattutto per la Lombardia e credo anche per il Piemonte

. Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris in un’intervista realizzata ai microfoni di Mariù Adamo per Mattina 9, il morning show in onda su Canale 9 - 7 Gold. “Una soluzione ottimale potrebbe essere quella di garantire la previa acquisizione del tampone negativo, perché pure non consentire alle persone di viaggiare dopo tanto tempo è una limitazione forte. Ma se le Regioni, come mi pare di capire, non sono ancora in grado di effettuare tamponi preventivi, attenderei ancora un po’ per quelle due Regioni”.

