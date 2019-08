CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 11 Agosto 2019, 08:21

La parola chiave è «difficile», dunque non impossibile. Per Nicola Oddati, membro della segreteria nazionale del Pd, la strada di un’alleanza tra gli arancioni del sindaco Luigi de Magistris e i dem è in salita, molto in salita, ma a certe condizioni si può valutare. «Il sindaco deve fare chiarezza, in tempi non sospetti - racconta - quando la crisi di Governo non esisteva mi ero permesso di dire a de Magistris che non c’era spazio per operazioni velleitarie in solitudine. Mi rispose che era interessato a parlare con Fico, devo dire anche in maniera un po’ spocchiosa».