De Magistris sulla riforma del Csm: «Rompere il rapporto tra politica e magistratura»

«C'è bisogno di uno choc, bisogna rompere il rapporto tra politica e magistratura». Così Luigi de Magistris, ex magistrato e sindaco di Napoli dal 2011 al 2021, commentando a «L'aria che tira» su La7 quanto contenuto nella bozza di riforma del Csm. «Sono favorevole al sorteggio - ha spiegato de Magistris - bisogna rompere in maniera forte il rapporto tra politica e magistratura e la correntocrazia. Poi non sono possibili le porte girevoli, è una cosa inaccettabile che fa perdere di credibilità».

«Io volevo continuare a fare il magistrato - continua l'ex sindaco - poi mi hanno fermato e ho deciso di impegnare i miei ideali in politica e mi sono dimesso. Non è possibile il magistrato che fa il politico, poi il capo di gabinetto, poi torna a fare il magistrato. Mi dispiace che pezzi di magistratura e di istituzioni nel nostro Paese abbiano fatto sì che oggi il cittadino molte volte non si senta più garantito come una volta da una magistratura veramente autonoma».