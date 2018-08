De Magistris e la Tangenziale: pedaggi, rincari e costi per 69 milioni di ricavi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 21 Agosto 2018, 08:30

85 milioni di transiti nel 2017, circa 270mila al giorno, con ricavi che si attestano a 69 milioni di euro e un incremento di 3 milioni di euro di ricavi per il 2018 per effetto dell'ennesimo aumento che ha portato il pedaggio da 95 centesimi a un euro netto. A colpi di pochi centesimi l'anno, i 20 chilometri della A56 sono lievitati dai 65 centesimi del 2007, conquistando un +53% in dieci anni che supera di molto l'andamento dell'inflazione. Stando all'ultimo bilancio, l'utile prima delle imposte è di quasi 11 milioni, e l'utile netto è di 7,6 milioni. Gli investimenti, dal 2009, si mantengono su una media di dieci milioni l'anno, a cui si aggiungono tra i quattro e i cinque milioni spesi in manutenzioni, con un calo notevole rispetto a dieci anni fa quando si prevedeva di investire in manutenzione quasi nove milioni di euro.