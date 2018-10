DeMa vs De Luca, nuove scintille: «Irresponsabile su lavoro e cancro»

Vincenzo De Luca ogni giorno fa affermazioni roboanti e prive di fondamento. Purtroppo non credo che sarà il governatore a dare 10mila posti di lavoro ai giovani, così come purtroppo non credo che sarà lui a sconfiggere il cancro. Credo sia un fatto irresponsabile, per chi ha un ruolo politico e istituzionale, annunciare cose non vere

. Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris nel corso di un'intervista a Mattina 9, in onda su Canale 9 – 7 Gold.

Quando ho sentito il piano che prevederebbe 10mila posti di lavoro sono stato il primo ad essere contento. Poi – ha continuato il Sindaco - ci siamo andati a documentare e a quanto pare sarà la solita messa in scena dei corsi di formazione che illudono le persone. Ora ho visto che ha annunciato che sta per produrre il vaccino contro il cancro: ma le persone che gli credono pensano che il governatore stia curando malattie di persone che soffrono ogni giorno tra la vita e la morte

.

