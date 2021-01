«Anche oggi file indegne di un Paese civile per vaccinarsi. Regione Campania ed Asl hanno avuto settimane per organizzare un servizio che aspettiamo da mesi. Esseri umani, in particolare personale sanitario, in fila per ore al freddo e sotto la pioggia». Lo afferma il sindaco ti Napoli, Luigi de Magistris, commentando le file alla Mostra d'Oltremare dove ieri è iniziata la campagna vaccinale.

APPROFONDIMENTI IL REPORTAGE Napoli, tre ore in fila per il vaccino: sanitari convocati con un sms L'EPIDEMIA De Luca mostra la card della Campania per i vaccinati ITALIA Napoli, via alle vaccinazioni anti covid alla Mostra... L'EP Napoli, al via le vaccinazioni alla Mostra d'Oltremare: «In...

«Subiamo - prosegue - ormai la propaganda di loghi giganteschi, effigi, stemmi, spillette e passerelle politiche, ma ora basta: si sta superando la decenza. Già venivamo dall'esperienza indegna delle file per i tamponi -sottolinea il.sindaco - si abbia ora la decenza istituzionale di chiedere scusa, porre rimedio e rispettare la nostra comunità cittadina».

Ultimo aggiornamento: 14:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA