Debito del Comune di Napoli, Baretta ottimista: «Il governo interverrà»

«A noi serve un mix di interventi che come impatto finale ci dia l'agibilità per rilanciare la città» racconta il sindaco Gaetano Manfredi. L'ex rettore parla dopo l'intervento alla Camera dei Deputati della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese - in risposta a una interrogazione del parlamentare di Leu Federico Conte sul debito di Palazzo San Giacomo - con la ministra che ha sdoganato il caso Napoli anche dalle parti del Governo non un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati