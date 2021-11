Debito Comune di Napoli, si muove la Cassa depositi e prestiti: «Il rilancio in tre mosse»

L'agenda degli incontri tra Comune e Governo è in costruzione e ruota intorno all'affinamento delle proposte di Palazzo San Giacomo all'Esecutivo nazionale su come ammortizzare il debito. Ieri l'assessore competente e la sua squadra - sotto l'occhio vigile del sindaco Gaetano Manfredi - hanno rimesso a punto i dossier che in questa settimana torneranno sulle scrivanie del Mef. La pista calda in questo momento riguarda la posizione di Cdp -...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati