«Debito ingiusto», il Comune di Napoli ricorre alla Consulta

Giovedì 25 Aprile 2019, 08:30

Il Comune fa ricorso alla Corte Costituzionale per dirimere l'ennesima vertenza con la Corte dei Conti, la Sezione di controllo regionale della Campania. Balla un miliardo: per la Corte dei Conti il debito del Comune è di 2,7 miliardi, per il Comune di 1,7. Questione di interpretazione della legge sugli enti in predissesto del 2015. Il Comune - secondo la Corte dei Conti - ha coperto fonti di incasso difficilmente esigibili con i fondi ordinari che lo Stato eroga agli enti locali. Per Palazzo San Giacomo la legge sul predissesto lo consente, per la magistratura contabile no, di qui il blocco della spesa. Questione che nemmeno il supremo organo di controllo contabile - le Sezioni riunite della Corte dei Conti - è riuscito a dirimere. A seconda di come si esprimerà la Corte Costituzionale - salvo interventi politici - così si orienteranno i destini di Palazzo San Giacomo - ente in predissesto - guidato dal sindaco Luigi de Magistris. È chiaro che un altro miliardo di debiti appesantirebbe in maniera fatale il bilancio dell'ente.