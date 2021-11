Debito di Napoli, Manfredi: «In 10 anni nessun passo avanti sul tema finanziario»

«I prossimi giorni saranno importanti perchè il nostro obbiettivo è la Finanziaria». Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, sul debito del Comune di Napoli, parlando con i giornalisti al giuramento degli allievi della Nunziatella. «L'assessore Baretta sta lavorando per trovare quel mix di soluzioni, in perfetto concerto con il Governo, che possano dare una risposta ai problemi della città».

Alla domanda se la soluzione possa essere lo scorporo del debito accumulato, da affidare ad un commissario, dal bilancio della nuova amministrazione, Manfredi ha risposto: «Si stanno valutando varie soluzioni. Per noi l'importante è l'effetto, che ci consenta di salvare Napoli dal dissesto e di migliorare i servizi». Quanto all' eredità del passivo ricevuta dalla giunta De Magistris. Il sindaco ha detto: «In 10 anni non si è fatto nessun passo avanti sul tema finanziario. I problemi si risolvono con il dialogo».