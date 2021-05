Debito, niente sconti a Napoli: il no della Consulta fa tremare Dema

L'effetto della sentenza della Corte Costituzionale del mese scorso, che senza entrare in tecnicismi difficili, stabilisce questo principio: non si possono i debiti sulle generazioni future. Cosa significa? Che per Palazzo San Giacomo torna lo spettro del dissesto considerato che entro la fine del mese va approvato il bilancio previsionale e giova ricordare che complessivamente il debito dell'ente di Piazza Municipio sfiora i 2,7 miliardi....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati