Decima Municipalità, il neo presidente Sangiovanni: «Subito al lavoro»

«Ringrazio i partiti della coalizione per il grande impegno profuso in questa difficile campagna elettorale che ha consentito il conseguimento di questo importante traguardo che ci consentirà sin da subito di lavorare e risolvere i molteplici problemi del nostro territorio e della nostra comunità. Quanto prima, confrontandomi con le forze di maggioranza che mi hanno sostenuto, pianificheremo e programmeremo i primi interventi non più rinviabili per la nostra Municipalità». Lo dice Carmine Sangiovanni, il nuovo presidente della Decima Municipalità (Fuorigrotta-Bagnoli) eletto con il 68,25% e oltre 25mila voti grazie anche al sostegno delle liste di coalizione. «Una passione diventata impegno politico che si è trasformata in una vera battaglia per offrire al territorio benefici e miglioramenti umani e sociali», aggiunge.